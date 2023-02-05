В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. Прибыв, они увидели, что из окон дома идет густой дым.
Пожарные в аппаратах защиты органов зрения и дыхания приступили к ликвидации возгорания и поиска людей в горящем доме. Пожар локализовали в 06:31 и ликвидировали в 07:05.
К сожалению, пожар унес жизни 77-летнего мужчины и 75-летней женщины.
К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.
Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.
Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об…
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель…
Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.
В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить выписку из приложения "Дія".
Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.
Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.
В воскресенье, 5 февраля, некоторые жители остались без воды.
В Днепре на жилом массиве Северный возле мусорных баков заметили лошадь.
Сегодня, 5 февраля, около 8:20 российские военные нанесли двумя ракетами С-300 удар по Киевскому району Харькова.
Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об аварии, которая произошла вблизи поселка Одаровка Каменского района.
Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по магнитному полю Земли.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!