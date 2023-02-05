В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров

Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. Прибыв, они увидели, что из окон дома идет густой дым.

Пожарные в аппаратах защиты органов зрения и дыхания приступили к ликвидации возгорания и поиска людей в горящем доме. Пожар локализовали в 06:31 и ликвидировали в 07:05.

К сожалению, пожар унес жизни 77-летнего мужчины и 75-летней женщины.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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