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В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием

Сегодня 09:24
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В Кривом Роге на остановке общественного транспорта мужчина размахивал лезвием.

Новости Днепра про В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием

В Кривом Роге на остановке общественного транспорта на улице Пехотинская неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии размахивал лезвием перед прохожими.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

По информации очевидцев, обратившихся к патрульным, мужчина употреблял алкогольные напитки посреди улицы, а также имел при себе предмет, похожий на лезвие.

Когда правоохранители предупредили 35-летнего гражданина о проведении поверхностной проверки, тот достал из кармана лезвие и начал ругаться патрульных.

Пытаясь скрыться, правонарушитель забежал к транспорту, спрятав острый предмет обратно в карман, однако полицейские предотвратили побег — повалили мужчину на пол и задержали.

Мужчину передали следователям. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель Lexus протаранил припарковые авто, а затем ушел с места ДТП.

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