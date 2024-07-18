В Каменском районе рецидивист обворовал здание военного, пока тот воюет на фронте

Местный житель решил воспользоваться тем, что хозяина давно нет дома и вынес из его жилища ценное имущество. Как сообщили в полиции, правоохранители задержали 35-летнего злоумышленника.
Событие произошло 18 июня в Верховцево. Воровство обнаружила соседка, которая присматривала за домом. Женщина затем связалась с хозяином домовладения, а мужчина обратился в полицию.
Правоохранители установили, что злоумышленник повредил входную дверь и вошел в жилой дом, откуда похитил имущество потерпевшего. Вором оказался 35-летний ранее судимый житель Каменского района.
Позже выяснилось, что от рук вора пострадал не только военный, а еще владельцы дачного дома в поселке Адамовка.
Похищенное имущество правоохранители вернули владельцу.
Вору сообщили о подозрении по двум статьям — кража и мошенничество.
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