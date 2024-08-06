Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В городе на Днепропетровщине отключат водоснабжение на всю ночь

Сегодня 14:16
просмотров

В Новомосковске ночью не будет воды.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине отключат водоснабжение на всю ночь

В Новомосковске отключат водоснабжение с 00:00 6 августа до 05:00 7 августа. Это связано с ремонтом электрооборудования главной насосной станции города.

Об этом сообщили на странице ООО «Комсити» в Facebook.

«В связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании главной насосной станции города, будет отсутствовать подача воды на город Новомосковск ночью со вторника 06 августа 2024 г. на среду 07 августа 2024 г. с 00:00 до 5:00 часов», — говорится в сообщении.

Жителям следует запастись водой. Также в компании извинились за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали, что в связи с проведением аварийных работ в Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды.

Читайте также:

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине отключат водоснабжение на всю ночьУкраїнська Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине отключат водоснабжение на всю ночьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа
    Новости Днепра
    Сегодня 13:15
    В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа

    В Днепре появилось больше нарушителей коменданского часа.

    Жернова времен Екатеринослава: как их использовали и где можно увидеть в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Жернова времен Екатеринослава: как их использовали и где можно увидеть в Днепре

    В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города.…

    В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях

    В Днепре пройдут масштабные соревнования.

    В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 12:01
    В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса

    В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.

    Последние новости

    В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа
    В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа

    В Днепре появилось больше нарушителей коменданского часа.

    Сегодня 13:15
    1
    просмотров
    Жернова времен Екатеринослава: как их использовали и где можно увидеть в Днепре
    Жернова времен Екатеринослава: как их использовали и где можно увидеть в Днепре

    В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города. На улицах, среди современных зданий есть столбы для коновязи, афишные тумбы и остатки мельниц.

    Сегодня 12:21
    0
    просмотров
    В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях
    В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях

    В Днепре пройдут масштабные соревнования.

    Сегодня 12:06
    1
    просмотров
    В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса
    В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса

    В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 12:01
    0
    просмотров
    В Днепре в Нижнеднепровском районе неизвестный разбил витрину магазина и украл товар
    В Днепре в Нижнеднепровском районе неизвестный разбил витрину магазина и украл товар

    В Днепре задержали предполагаемого вора.

    Сегодня 11:28
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции
    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции

    На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.

    Сегодня 11:24
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль
    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль

    В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.

    Сегодня 11:12
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга
    В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

    На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.

    Сегодня 10:56
    0
    просмотров
    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали
    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали

    В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

    Сегодня 10:55
    просмотров
    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название
    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название

    В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском районе.

    Сегодня 10:32
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх