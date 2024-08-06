В городе на Днепропетровщине отключат водоснабжение на всю ночь

В Новомосковске отключат водоснабжение с 00:00 6 августа до 05:00 7 августа. Это связано с ремонтом электрооборудования главной насосной станции города.
Об этом сообщили на странице ООО «Комсити» в Facebook.
«В связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании главной насосной станции города, будет отсутствовать подача воды на город Новомосковск ночью со вторника 06 августа 2024 г. на среду 07 августа 2024 г. с 00:00 до 5:00 часов», — говорится в сообщении.
Жителям следует запастись водой. Также в компании извинились за временные неудобства.
Напомним, ранее мы писали, что в связи с проведением аварийных работ в Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды.
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