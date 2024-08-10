В Донецкой области погиб Герой из Днепропетровской области Леонтий Потемкин

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «АрселорМиттал».
Мужчина погиб 19 июля 2024 года возле населенного пункта Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
В ряды ВСУ Леонтий Потёмкин вступил еще до начала полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года.
Именно на таких работниках и держится производство. Леонтий очень серьезно относился как к самой работе, так и безопасности на рабочем месте, всегда тщательно готовился к работе, что помогало выполнять производственные задания быстро и качественно. Он отдал цеху более двух десятков лет жизни.Он являлся образцом для работников первой технологической бригады. Страшное известие для нас всех. Всегда будем помнить о нашем Герое, — рассказывает старший мастер основного производственного участка Павел Житникович.
По словам коллег, мужчина был настоящим патриотом и очень опытным работником.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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