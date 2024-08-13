В Днепропетровской области судили мужчину, который пересылал по почте переработанные пистолеты

Жителя Кривого Рога, пересылавшего по почте оружие, судили.

39-летний торговец оружием из Кривого Рога был задержан еще в прошлом году, но недавно завершился суд по этому делу, сообщает «На Часі».

Как выяснили следователи, 39-летний мужчина в течение июля-августа 2023 торговал оружием, пересылая его из Кривого Рога в Волынь. Во время обыска у злоумышленника дома обнаружили орудия для переработки и патроны, которые мужчина хранил незаконно.

Учитывая, что подозреваемый уже имел условный срок за другое преступление, суд отправил криворожского оружейника на пять лет за решетку.

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