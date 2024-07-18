В Днепропетровской области проверили качество воды из подземных источников: какие отклонения нашли

Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний продолжает осуществлять социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды из подземных источников водоснабжения: общественных и индивидуальных колодцев, артезианских скважин.
Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Употребление питьевой воды, не отвечающей требованиям санитарных норм и правил, может приводить к различным заболеваниям человека, как инфекционным, прежде всего кишечным, так и неинфекционным.
Одним из неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды из подземных источников, является водно-нитратная метгемоглобинемия, когда в воде содержание нитратов превышает допустимые нормативы, что особенно опасно для младенцев и детей раннего возраста до 3-х лет.
Поэтому производится мониторинг содержания нитратов в воде из подземных источников водоснабжения.
На территории Днепропетровщины в течение ІІ квартала 2024 года из подземных источников питьевого водоснабжения населения исследовано:
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