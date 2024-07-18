В Днепропетровской области проверили качество воды из подземных источников: какие отклонения нашли

В Днепропетровской области проверили воду из колодцев.

Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний продолжает осуществлять социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды из подземных источников водоснабжения: общественных и индивидуальных колодцев, артезианских скважин.

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Употребление питьевой воды, не отвечающей требованиям санитарных норм и правил, может приводить к различным заболеваниям человека, как инфекционным, прежде всего кишечным, так и неинфекционным.

Одним из неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды из подземных источников, является водно-нитратная метгемоглобинемия, когда в воде содержание нитратов превышает допустимые нормативы, что особенно опасно для младенцев и детей раннего возраста до 3-х лет.

Поэтому производится мониторинг содержания нитратов в воде из подземных источников водоснабжения.

На территории Днепропетровщины в течение ІІ квартала 2024 года из подземных источников питьевого водоснабжения населения исследовано:

из общественных колодцев – 60 проб воды на санитарно-химические показатели, из них не соответствуют нормативам по содержанию нитратов 5 проб (8,3%), и 59 проб на микробиологические показатели, из них 14 нестандартных (23,7%);

из индивидуальных колодцев — 40 проб воды на санитарно-химические показатели, из них не соответствуют нормативам по содержанию нитратов 12 проб (30%), и 37 проб на микробиологические показатели, из них 10 нестандартных (27%)

Читайте также:

Українська Русский

Автор: