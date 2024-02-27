В Днепропетровской области пациентка избила медсестру

В Кривом Роге пациентка избила медсестру.
Мать троих детей находилась на стационарном лечении в криворожской инфекционной больнице, где и совершила преступление. Жертвой агрессивных действий пациентки стала медицинская сестра заведения.
По данным следствия, 4 февраля две женщины встретились на лестнице между 2-м и 3-м этажом, их разговор носил конфликтный характер. Внезапно, в ходе выяснения вопросов, пациентка набросилась на медработницу, схватила за плечи и толкнула ее – и упала, ударившись спиной и ягодицами о стену и лестницу.
На место происшествия вызвали полицию, установившую, что злоумышленница своими противоправными действиями нанесла потерпевшей умышленные телесные повреждения и квалифицировали как уголовный проступок, предусмотренный ч.1 ст.126 УК Украины.
16 февраля Дзержинский районный суд города Кривого Рога признал гражданку виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.
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