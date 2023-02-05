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В Днепропетровской области могут переименовать большой город: какой именно

Сегодня 13:50
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Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.

Новости Днепра про В Днепропетровской области могут переименовать большой город: какой именно

По его словам, к нему часто обращаются горожане с вопросом, почему этого до сих пор не сделали.

Во время годового отчета перед гражданами я фактически дал старт обсуждению вопроса о названии нашего города. Мы открыли дискуссии, чтобы и жители города, и ученые, и краеведы могли поучаствовать в решении проблемы переименования Новомосковска. Прекрасно понимаю, что кому-то название Новомосковск, особенно приезжим, режет ухо. Но мы родились в городе с этим названием, живем здесь, поэтому менять городу имя или нет, должны решить все же именно горожане. Я не хочу узурпировать свои полномочия или полномочия городского совета. Хочу, чтобы высказались все жители города по поводу его названия, – сказал мэр.

Обсуждение этого вопроса будет проходить в соцсетях, среди руководителей ОСМД и ЖСК, квартальных в частном секторе и руководителей предприятий.

Если большинство новомосковцев выскажется за переименование, начнется второй этап с поиском нового названия для города.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре популярное кафе сменило скандальное название.

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