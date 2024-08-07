В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов

Правоохранители задержали двух подозреваемых из разных городов Днепропетровщины в нанесении тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Первый инцидент произошел в Никополе 28 июля. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц города госпитализировали 43-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Полицейские установили, что в тот день около 20:30 между двумя мужчинами посреди улицы возник конфликт, в ходе которого фигурант дважды ударил оппонента кухонным ножом.
Следующее преступление, уже в Зеленодольске, произошло 5 августа. В тот день, также на одной из улиц города, произошла ссора между мужчинами. В ходе этого фигурант ударил 39-летнего оппонента ножом в живот.
Личности обоих нападавших установили. Ими оказались 31-летний житель Никополя и 41-летний житель Зеленодольска.
Их задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Центральном районе во время ссоры мужчина пытался убить знакомого.
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