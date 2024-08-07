Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов

Сегодня 09:08
просмотров

Полиция задержала мужчин, разрешавших конфликты ножом.

Новости Днепра про В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов

Правоохранители задержали двух подозреваемых из разных городов Днепропетровщины в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Первый инцидент произошел в Никополе 28 июля. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц города госпитализировали 43-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Полицейские установили, что в тот день около 20:30 между двумя мужчинами посреди улицы возник конфликт, в ходе которого фигурант дважды ударил оппонента кухонным ножом.

Новости Днепра про В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов

Следующее преступление, уже в Зеленодольске, произошло 5 августа. В тот день, также на одной из улиц города, произошла ссора между мужчинами. В ходе этого фигурант ударил 39-летнего оппонента ножом в живот.

Личности обоих нападавших установили. Ими оказались 31-летний житель Никополя и 41-летний житель Зеленодольска.

Новости Днепра про В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов

Их задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Центральном районе во время ссоры мужчина пытался убить знакомого.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентовУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентовРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине зафиксировали куклование редкой бабочки из Красной книги (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:23
    На Днепропетровщине зафиксировали куклование редкой бабочки из Красной книги (ФОТО)

    На Днепропетровщине снова зафиксировали редкую бабочку.

    Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа
    Новости Днепра
    Сегодня 07:44
    Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа

    Произошли временные изменения в маршруте трамвая 1.

    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 21:22
    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)

    Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.

    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы
    Новости Днепра
    Вчера 20:08
    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы

    Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.

    Последние новости

    На Днепропетровщине зафиксировали куклование редкой бабочки из Красной книги (ФОТО)
    На Днепропетровщине зафиксировали куклование редкой бабочки из Красной книги (ФОТО)

    На Днепропетровщине снова зафиксировали редкую бабочку.

    Сегодня 08:23
    1
    просмотров
    Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа
    Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа

    Произошли временные изменения в маршруте трамвая 1.

    Сегодня 07:44
    0
    просмотров
    В Кривом Роге возле подъезда дома засняли тарантула (ФОТО)
    В Кривом Роге возле подъезда дома засняли тарантула (ФОТО)

    В Днепропетровской области продолжают фиксировать ядовитых пауков.

    Сегодня 07:16
    1
    просмотров
    Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра
    Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

    Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами.

    Вчера 21:52
    1
    просмотров
    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)
    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)

    Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.

    Вчера 21:22
    2
    просмотров
    Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго
    Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго

    В Минэнерго ответили, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме жара, которую прогнозируют синоптики.

    Вчера 20:48
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы
    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы

    Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.

    Вчера 20:08
    1
    просмотров
    Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет
    Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет

    Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет.

    Вчера 19:29
    4
    просмотров
    Пострадали три человека на Никопольщине в результате вражеской атаки — ОВА
    Пострадали три человека на Никопольщине в результате вражеской атаки — ОВА

    В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны оккупированных территорий.

    Вчера 18:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх