В Днепре задержан администратор ТГ-канала «Редан»

Ранее мы сообщали, что правоохранители заблокировали 18 каналов и групп ЧВК «Редан», целью которых была дестабилизация ситуации в Украине.
Теперь стало известно, что киберполиция установила администратора ТГ-канала. Им оказался 16-летний житель Днепра. На данный момент телеграм-канал заблокирован. По словам молодого человека, канал был создан для получения заработка от рекламы.
С парнем и его родителями общаются правоохранители.
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