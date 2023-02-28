В Днепре задержан администратор ТГ-канала «Редан»

Искусственное распространение субкультуры ЧВК "Редан" в Украине - попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность.

Ранее мы сообщали, что правоохранители заблокировали 18 каналов и групп ЧВК «Редан», целью которых была дестабилизация ситуации в Украине.

Теперь стало известно, что киберполиция установила администратора ТГ-канала. Им оказался 16-летний житель Днепра. На данный момент телеграм-канал заблокирован. По словам молодого человека, канал был создан для получения заработка от рекламы.

С парнем и его родителями общаются правоохранители.

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