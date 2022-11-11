В Днепре задержали водительницу Bentley с липовыми документами

В Днепре поймали водительницу элитного авто с поддельными документами.

10 ноября днепровские патрульные остановили автомобиль Bentley за нарушение правила дорожного движения. У водительницы машины взяли документы на проверку. Полицейские заметили следы подделки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Пробив по базе данные автомобиля патрульные обнаружили, что они не совпадают с теми, которые указаны в документах. Кроме того, правоохранители проверили номера агрегатов и выявили следы механического вмешательства в идентификаторе транспортного средства.

Теперь с водительницей будут разбираться следователи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: