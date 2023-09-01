В Днепре избрали меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину: его адвокат прокомментировала решение суда

Вчера, 31 августа, в Кировском районном суде г. Днепр избрали меру пресечения патрульному, который 29 августа смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

Отметим, прокуратура требовала избрать правоохранителю меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

После рассмотрения всех обстоятельств дела судья отправился в совещательную комнату, позже он объявил решение: круглосуточный домашний арест на 60 суток — такую меру пресечения избрали патрульному.

Это решение прокомментировала адвокат задержанного патрульного Юлия Сегеда. Она отметила, что “такая мера является адекватной и соразмерной”.

Домашний арест!!! Суд отказал в содержании под стражей. Я довольна решением. Такая мера адекватна и соразмерна. А патрульному, который действовал в состоянии крайней необходимости и защищал жизнь свою и напарницы, не место за решеткой пока идет следствие, — написала она.

Напомним, ранее мы писали, что полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен».

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