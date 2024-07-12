В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

В связи с распоряжением Укрэнерго об изменении графиков отключений на 12 июля, у абонентов ЦЭК свет будут отключать по измененному расписанию.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной Энергетической Компании.

Сегодня с 14:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

1 очередь:

— с 14:00 до 16:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 14:00 до 16:00; – с 19:00 до 24:00. 2 очередь:

— с 16:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 16:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 3 очередь:

– с 16:00 до 22:00.

– с 16:00 до 22:00. 4 очередь:

– с 14:00 до 21:00.

– с 14:00 до 21:00. 5 очередь:

— с 14:00 до 16:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 14:00 до 16:00; – с 19:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 14:00 до 19:00;

– с 21:00 до 24:00.

Отметим, что графики до 14:00 действуют по предварительному расписанию, о котором мы писали сегодня.

По состоянию на 12:30 применяются отключения 1, 2 и 5 очереди.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А также то, к какой очереди относится ваше место жительства, можно узнать на официальном сайте компании.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, в Днепре создали новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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