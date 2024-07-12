В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

В связи с распоряжением Укрэнерго об изменении графиков отключений на 12 июля, у абонентов ЦЭК свет будут отключать по измененному расписанию.
Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной Энергетической Компании.
Сегодня с 14:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:
Отметим, что графики до 14:00 действуют по предварительному расписанию, о котором мы писали сегодня.
По состоянию на 12:30 применяются отключения 1, 2 и 5 очереди.
За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А также то, к какой очереди относится ваше место жительства, можно узнать на официальном сайте компании.
Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.
Напомним, в Днепре создали новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.
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