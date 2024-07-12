Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

Сегодня 12:32
просмотров

Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

Новости Днепра про В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

В связи с распоряжением Укрэнерго об изменении графиков отключений на 12 июля, у абонентов ЦЭК свет будут отключать по измененному расписанию.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной Энергетической Компании.

Сегодня с 14:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

  • 1 очередь:
    — с 14:00 до 16:00;
    – с 19:00 до 24:00.
  • 2 очередь:
    — с 16:00 до 19:00;
    – с 22:00 до 24:00.
  • 3 очередь:
    – с 16:00 до 22:00.
  • 4 очередь:
    – с 14:00 до 21:00.
  • 5 очередь:
    — с 14:00 до 16:00;
    – с 19:00 до 24:00.
  • 6 очередь:
    — с 14:00 до 19:00;
    – с 21:00 до 24:00.

Отметим, что графики до 14:00 действуют по предварительному расписанию, о котором мы писали сегодня.

По состоянию на 12:30 применяются отключения 1, 2 и 5 очереди.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А также то, к какой очереди относится ваше место жительства, можно узнать на официальном сайте компании.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, в Днепре создали новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭКУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭКРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

    В Днепре женщина получила тепловой удар.

    В Кривом Роге снова раздастся взрыв
    Новости Днепра
    Сегодня 13:07
    В Кривом Роге снова раздастся взрыв

    Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 13:04
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    Последние новости

    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом
    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

    В Днепре женщина получила тепловой удар.

    Сегодня 13:31
    0
    просмотров
    В Кривом Роге снова раздастся взрыв
    В Кривом Роге снова раздастся взрыв

    Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

    Сегодня 13:07
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024

    В этом году в Днепре официально пляжный сезон не открывали, хоть места отдыха и привели в порядок, так что на пляжах города можно загорать, а вот купаться – запрещено. Многие жители города на свой страх и риск нарушают запрет властей…

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

    Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

    Сегодня 12:09
    2
    просмотров
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

    Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

    Сегодня 11:49
    4
    просмотров
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

    Произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

    В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.

    Сегодня 11:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

    В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх