В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур

В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур.

Поисковые работы будут продолжены всю ночь. Спасатели ищут людей под завалами.

14 января, враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракета попала в жилую многоподъездную девятиэтажку на жилом массиве Победа. Разрушен полностью подъезд дома.

В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.

В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.

В Днепре снова снизился уровень воды.

Корбан объявил денежную награду за данные летчика, который совершил ракетный удар по Днепру Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил денежное вознаграждение за достоверные данные о летчике, который совершил ракетную атаку по многоэтажке в городе 14 января. просмотров

Зеленский прокомментировал ракетную атаку по Днепру: найдем всех причастных к этому террору (ВИДЕО) Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку по Днепру 14 января. Он заверил, что все причастные к этому ужасному террору будут наказаны. 0 просмотров

В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли пять человек В субботу, 14 января, вражеская российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Известно о гибели пяти человек. просмотров

Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку, которую нанесла Россия по жилому дому 14 января. Он отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. просмотров

Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре 14 января на жилой дом в Днепре, где жили мирные люди, Россия скорректировала свои ракеты. Спасатели достают гражданских из-под завалов почти полностью разрушенной многоэтажки. просмотров

Риши Сунак подтвердил: Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого второй подтвердил, что его страна предоставит нашей танки Challenger 2. просмотров