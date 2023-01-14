14 января, враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракета попала в жилую многоподъездную девятиэтажку на жилом массиве Победа. Разрушен полностью подъезд дома.
Поисковые работы будут продолжены всю ночь. Спасатели ищут людей под завалами.
В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур.
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Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре снова снизился уровень воды.
В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.
Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил денежное вознаграждение за достоверные данные о летчике, который совершил ракетную атаку по многоэтажке в городе 14 января.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку по Днепру 14 января. Он заверил, что все причастные к этому ужасному террору будут наказаны.
Днепровский городской совет обнародовал адреса ближайших Пунктов несокрушимости к месту, куда сегодня, 14 января, попала российская ракета.
В субботу, 14 января, вражеская российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Известно о гибели пяти человек.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку, которую нанесла Россия по жилому дому 14 января. Он отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь.
14 января на жилой дом в Днепре, где жили мирные люди, Россия скорректировала свои ракеты. Спасатели достают гражданских из-под завалов почти полностью разрушенной многоэтажки.
14 января Россия атаковала Днепр ракетами, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом, где жили мирные люди.
14 января Россия снова атаковала Украину ракетами. Под удар попал и Днепр.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого второй подтвердил, что его страна предоставит нашей танки Challenger 2.
14 января ночью в одну из больниц Днепра доставили 11-летнего мальчика с переломом правого предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, носовым кровотечением, ушибами правого бедра и грудной клетки.
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