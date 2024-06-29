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В Днепре ищут мужчину, которого подозревают в покушении на убийство

Сегодня 21:31
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Злоумышленник скрывается от органов власти.

Новости Днепра про В Днепре ищут мужчину, которого подозревают в покушении на убийство

31-летний Виктор Шпилевой обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления на территории Новокодацкого района города. Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника.

Подозреваемый скрывается от органов власти во избежание наказания, предусмотренного ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Если кому-либо известна любая информация, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого, сообщите в полицию по номерам: 097 138 78 37 или на спецлинию «102».

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