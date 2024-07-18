В Днепре возле Мост-Сити поселилась стая разноцветных крыс (видео)

Стаю крыс заметили жители в центре Днепра.

Стая крыс бегала вокруг мусорных баков возле популярного ТРЦ «Мост-Сити». Горожане сняли прогулку крыс и выложили видео с ними в местном телеграмм-канале.

Там также отметили, что крыс стало больше и они все имеют разную окраску. Вероятно, у них есть норы возле мусорных баков и когда заканчивается еда вылезают на улицу.

Отметим, что крысы являются переносчиками опасных заболеваний, таких как холера, туберкулез, лептоспироз и другие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре по всей Набережной Победы неизвестные разбрасывали яд для крыс.

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