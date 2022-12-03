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В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 3 декабря:

  • Сорока спряталась под крышу — к вьюге.
  • 3 декабря идет снег — 3 июля пойдет дождь.
  • Трещат поленья в печи — к сильному морозу.

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Новости Днепра про В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабряУкраїнська Новости Днепра про В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабряРусский

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