В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Стало известно когда в ЕС и США заработает эмбарго на роснефть Страна-террорист больше не сможет продавать свою нефть в ЕС, США и Великобританию. А тем, кто все же захочет ее купить нужно будет платить не более 60 дол за баррель. просмотров

Что сегодня за взрыв слышали в Днепре: подробности Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через минуту после него включился сигнал воздушной тревоги, а потом в телеграм-каналах и на новостных сайтах стали появляться фото с густым дымом. просмотров

Киево-Печерская Лавра теперь в составе ПЦУ Киево-Печерская Лавра вошла в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это официальное решение, о котором сообщили в пресс-службе ПЦУ. просмотров

ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ) В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в новостях можно прочитать, что графики отключений не действуют и когда исчезнет, и появится свет в квартире – не знает никто, это может произойти в любую минуту. просмотров

Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь В Днепре будут судить жителя, продававшего гуманитарную помощь для ВСУ. Также он незаконно переправил мужчин через государственную границу. 0 просмотров

ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, — Генштаб Украинские военные нанесли значительные потери российским военным под Бахмутом (Донецкая область), а также сбили вражеский вертолет в Харьковской области. просмотров

Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились 16 ноября, Мирославом и Мирославой. Таким образом, они подчеркнули единственную мечту для всех украинцев сегодня - мир. просмотров

Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года Американский Институт цвета Pantone, по традиции, выбрал главный цвет года. В 2023 году им будет "нетрадиционный оттенок для нетрадиционного времени" под названием PANTONE 18-1750 Viva Magenta. просмотров