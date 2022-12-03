В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 3 декабря:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайесь теплее, друзья!
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