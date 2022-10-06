В Днепре в трамвае №1 появился добрый кондуктор, который угощает конфетами

Днепряне в восторге от позитивного водителя.

Вчера, 5 октября, в Днепре в трамвае №1 кондуктор раздавал конфеты пассажирам в салоне. Об этом стало известно из фейсбук группы «Файне місто Дніпро».

Участники группы с радостью отреагировали на эту новость. Говорят, очень благодарны кондуктору за то, что дарит хорошее настроение и таким образом делится хорошими эмоциями в это непростое время.

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