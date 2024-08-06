В Днепре в Нижнеднепровском районе неизвестный разбил витрину магазина и украл товар

В ночь на 6 августа на спецлинию «102» поступило сообщение от горожан о том, что в Нижнеднепровском районе в Днепре неизвестный разбил витрину одного из местных магазинов, забрал изнутри товар и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские сразу отправились на место, а по прибытии стали на поиски и начали отрабатывать район. Впоследствии, в соседнем дворе правоохранители заметили странного мужчину с сумкой. На его руках были царапины от разбитого стекла.
С ним пообщались полицейские и провели поверхностную проверку, во время которой в сумке обнаружили товар, который тот, вероятно, только что похитил в магазине.
На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа. В деле будет разбираться следователь.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали квартирного вора.
Читайте также:
Автор:
В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города.…
В Днепре пройдут масштабные соревнования.
В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.
На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.
В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города. На улицах, среди современных зданий есть столбы для коновязи, афишные тумбы и остатки мельниц.
В Днепре пройдут масштабные соревнования.
В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.
На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.
В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.
На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.
В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском районе.
В одной из больниц Днепра произошла скандальная ситуация.
Группа мужчин в спасательных жилетах пытались попасть в Румынию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!