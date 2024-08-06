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В Днепре в Нижнеднепровском районе неизвестный разбил витрину магазина и украл товар

Сегодня 11:28
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В Днепре задержали предполагаемого вора.

Новости Днепра про В Днепре в Нижнеднепровском районе неизвестный разбил витрину магазина и украл товар

В ночь на 6 августа на спецлинию «102» поступило сообщение от горожан о том, что в Нижнеднепровском районе в Днепре неизвестный разбил витрину одного из местных магазинов, забрал изнутри товар и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские сразу отправились на место, а по прибытии стали на поиски и начали отрабатывать район. Впоследствии, в соседнем дворе правоохранители заметили странного мужчину с сумкой. На его руках были царапины от разбитого стекла.

С ним пообщались полицейские и провели поверхностную проверку, во время которой в сумке обнаружили товар, который тот, вероятно, только что похитил в магазине.

На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа. В деле будет разбираться следователь.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали квартирного вора.

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