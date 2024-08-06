В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название

В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском районе.

Речь идет об улице Андреевской, которая до этого была Каменногорской. Теперь ей хотят выбрать новое имя – Духмяна. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.

Пока это только планы, ведь подписи мэра на документе нет. Отмечается, что переименование состоится по инициативе местных жителей, которые обратились с такой просьбой в горсовет.

Напомним, в Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра.

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