В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название

Речь идет об улице Андреевской, которая до этого была Каменногорской. Теперь ей хотят выбрать новое имя – Духмяна. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.
Пока это только планы, ведь подписи мэра на документе нет. Отмечается, что переименование состоится по инициативе местных жителей, которые обратились с такой просьбой в горсовет.
Напомним, в Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.
В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.
На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.
На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.
В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.
На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.
В одной из больниц Днепра произошла скандальная ситуация.
Группа мужчин в спасательных жилетах пытались попасть в Румынию.
В Кривом Роге молодой парень придумал коварный план мести соседу.
Жители Кривого Рога услышат взрывы.
Произошли временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.
Двум рыбакам повезло.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!