В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа

В Днепре водители и другие горожане стали чаще нарушать комендантский час. В этой связи в городе усилят контроль над соблюдением ограничений. Нарушителей будут привлекать к ответственности.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
В последнее время появилось больше нарушителей комендантского часа. Это и водители, и просто компании людей. Напоминаю – идет война. Установленные ограничения – это необходимость.Правоохранители усилят контроль. Всех, кто пренебрегает правилами, будут привлекать к ответственности”, — написал Сергей Лысак.
Он также добавил, что в городе состоялся Совет обороны, на котором обсудили важные вопросы безопасности жителей и защиты региона. Также – подготовку к новому учебному году.
Читайте также:
Автор:
В Новомосковске ночью не будет воды.
В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города.…
В Днепре пройдут масштабные соревнования.
В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.
В Новомосковске ночью не будет воды.
В Днепре до сих пор можно увидеть частички старинного города. На улицах, среди современных зданий есть столбы для коновязи, афишные тумбы и остатки мельниц.
В Днепре пройдут масштабные соревнования.
В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.
В Днепре задержали предполагаемого вора.
На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.
В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.
На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.
В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!