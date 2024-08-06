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В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа

Сегодня 13:15
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В Днепре появилось больше нарушителей коменданского часа.

Новости Днепра про В Днепре усилят контроль за соблюдением комендантского часа

В Днепре водители и другие горожане стали чаще нарушать комендантский час. В этой связи в городе усилят контроль над соблюдением ограничений. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

В последнее время появилось больше нарушителей комендантского часа. Это и водители, и просто компании людей. Напоминаю – идет война. Установленные ограничения – это необходимость.Правоохранители усилят контроль. Всех, кто пренебрегает правилами, будут привлекать к ответственности”, — написал Сергей Лысак.

Он также добавил, что в городе состоялся Совет обороны, на котором обсудили важные вопросы безопасности жителей и защиты региона. Также – подготовку к новому учебному году.

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