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В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

Сегодня 12:01
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В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений света.

Из-за экстренных отключений света в некоторых районах города прекратили водоснабжение.

Адреса:

  • ул. Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивальный, 1-31;
  • пр. Мир, 1-95;
  • ул. Березинская, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободный, 2-12;
  • ул. Усинка, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Об этом информирует КП «Днепропроводоканал».

Новости Днепра про В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

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