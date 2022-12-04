В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

Утром 4 декабря глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области за последние сутки.

Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.

В Днепре горело двухэтажное здание на улице Столярова. Дым видели даже на левом берегу.