В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

Из-за экстренных отключений света в некоторых районах города прекратили водоснабжение.
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Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Об этом информирует КП «Днепропроводоканал».Елизавета Бельмас
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