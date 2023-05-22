В Днепре топ-чиновник полиции требовал 3 тыс. долларов от грабительницы: подробности

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, правоохранитель за «вознаграждение» обещал гражданке повлиять на принятие руководством полиции решения о ее непривлечении к уголовной ответственности за совершение кражи.
Подозреваемого отстранили от занимаемой должности. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
В ходе обысков в служебном кабинете фигуранта изъяли мобильные телефоны и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Теперь топ-чиновнику полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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