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  • В Днепре судили мужчину, который на Сахарова насмерть сбил мальчика с собакой

В Днепре судили мужчину, который на Сахарова насмерть сбил мальчика с собакой

Сегодня 13:54
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14 октября 2021 года на улице Андрея Сахарова водитель ВАЗ сбил 12-летнего мальчика с собакой.

Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, который на Сахарова насмерть сбил мальчика с собакой

Собака погибла сразу, ребенка откачивали почти час, но в больнице он умер.

Сегодня стало известно, что суд вынес водителю приговор.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что мужчина свою вину полностью признал, он просил прощения у родителей погибшего мальчика и выплатил 50 000 гривен в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал водителя виновным в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины он был освобожден от назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года. Также обвиняемый должен будет выплатить 400 тысяч гривен морального ущерба и около 5,5 тыс. гривен за судебные экспертизы.

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