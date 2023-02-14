В Днепре судили мужчину, который на Сахарова насмерть сбил мальчика с собакой

14 октября 2021 года на улице Андрея Сахарова водитель ВАЗ сбил 12-летнего мальчика с собакой.

Собака погибла сразу, ребенка откачивали почти час, но в больнице он умер.

Сегодня стало известно, что суд вынес водителю приговор.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что мужчина свою вину полностью признал, он просил прощения у родителей погибшего мальчика и выплатил 50 000 гривен в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал водителя виновным в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины он был освобожден от назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года. Также обвиняемый должен будет выплатить 400 тысяч гривен морального ущерба и около 5,5 тыс. гривен за судебные экспертизы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: