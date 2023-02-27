В Днепре ремонтируют и прочищают дождеприемники, чтобы не было подтоплений

В настоящее время ремонтная бригада работает по ул. Павла Чубинского, недалеко от перекрестка с ул. Макарова. Здесь ремонтируют дождеприемную сеть из-за повреждения кирпичной кладки, а затем и самой камеры.
«Чтобы не произошло разгерметизации дождеприемной сети и провалов, выполняем ремонт. От кирпичной кладки уже отказались давно, а делаем бетонную, поскольку она более вынослива. Недалеко от ул. Чубинского, не работает еще один участок. Там из дождеприемной камеры во время осадков выливается вода. Поэтому там тоже отремонтируем и промоем дождеприемный трубопровод», — отметил начальник участка по обслуживанию и эксплуатации дождеприемных сетей Андрей Олефиренко.
Он также подчеркнул: «Постоянно осуществляем объезд города, мониторим, выявляем подобные ситуации и ремонтируем, чтобы дождеприемная сеть была исправной и не было подтоплений. За полтора года произвели большой объем работ по восстановлению дождеприемной системы, в том числе и в центральной части города. Проверка показала, что во время обильных осадков подтоплений там не было. Параллельно продолжаются работы и по очистке системы от мусора».
Со своей стороны, работник ремонтной бригады Юрий Колесниченко рассказал: «Сначала делаем деревянный опалубок, заливаем бетоном. Дальше опалубок вынимаем и кладем уже решетки».
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Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
Захватите с собой зонт!
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