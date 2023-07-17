В Днепре пьяный водитель за одну ночь совершил два ДТП

Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.
В ночь на 17 июля патрульные задержали мужчину, совершившего два ДТП. Сделать это удалось благодаря неравнодушным горожанам, которые заметили нарушителя, направились за ним и передали информацию полицейским.
Сначала водитель автомобиля Peugeot наехал на припаркованную на улице Рабочей Tesla и уехал. Затем столкнулся с автомобилем Hyundai и тоже покинул место происшествия.
Неравнодушные очевидцы поехали вслед за нарушителем и передали патрульным информацию о том, куда он едет. Инспекторы остановили водителя.
Пообщавшись с водителем, патрульные заподозрили, что тот пьян, поэтому предложили проверку на Драгере. Прибор показал, что в крови водителя было 2,37 промилле алкоголя.
На водителя составили сразу 5 протоколов: 2 за нарушение ПДД, что повлекло повреждение транспортных средств, 2 за оставление места ДТП и еще за управление в состоянии опьянения. За руль горе-водителя уже не пустили.
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