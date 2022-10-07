В Днепре появятся новые автобусные маршруты

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета. В документе говорится, что КП «Днепровский электротранспорт» станет временным перевозчиком на маршрутах #146А и #101А до проведения конкурса. Новые рейсы будут называться 146М и 101М.
Скорее всего, это связано с недавним ракетным ударом по АТП в Днепре, которое обслуживает эти маршруты.
Отметим, что вчера в Днепр приехали автобусы из Киева, которые КГГА направила в наш город в качестве помощи.
Позже Борис Филатов сообщил, что 30 автобусов будут ездить по маршруту #101К и 146К. Они повторяют схему движения рейсов 101А и 146А, а буква К – в честь киевлян, которые помогли Днепру в сложные времена.
Однако пока не известно, новые маршруты дублируют существующие 101А и 146А и будут курсировать вместе с привычным, или временно заменят их. Но разница только в названии, схема движения та же.
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