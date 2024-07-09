В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

В Новокодакском районе Днепра, посреди жилмассива, заметили водяную курочку. Сфотографировать птицу удалось местному жителю Олегу.
На фото выше – водяная или как ее еще называют болотная курочка. Это небольшая, размером с голубя, водоплавающая птица из семейства пастушковых, широко распространенная на всех материках, за исключением Австралии и Антарктиды.
Птица действительно похожа на домашнюю курочку, но имеет длинные пальцы и селится на водоемах со стоячей или проточной водой и заболоченными, заросшими берегами. Ведет скрытый образ жизни — несмотря на широкое распространение, эту птицу бывает трудно увидеть в дикой природе.
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