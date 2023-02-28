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  • В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства

В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства

Сегодня 14:10
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В Днепре поймали парня с наркотиками.

Новости Днепра про В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Так, 27 февраля в Соборном районе Днепра инспекторы заметили подозрительного мужчину с пакетом, который при виде полицейских заметно нервничал и пытался скрыться из их поля зрения. Патрульные решили его проверить.

Во время поверхностной проверки в пакете 21-летнего парня патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотические. Слип-пакеты с наркотиками он спрятал в детских игрушках и моющем средстве.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла подозрительные пакеты, содержащие кристаллическое вещество. По словам задержанного, это были «соли». Мужчину доставили в участок, а в обстоятельствах дела будут разбираться полицейские.

На фото найденные пакетики.

Новости Днепра про В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства

Напомним, сегодня на Тополе мужчина выпал с балкона на 9 этаже. Предварительно известно, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Новости Днепра про В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средстваУкраїнська Новости Днепра про В Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средстваРусский

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