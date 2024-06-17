В Днепре по бульвару Славы бегала белоснежная шиншилла

По улицам Днепра бегала шиншилла.

Публикацией с фотографиями животныго поделились в Facebook-сообществе Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр).

Небезразличные граждане увидели, как белоснежный грызун бегает по бульвару Славы, и поймали, чтобы он не попал в беду. Вероятно, он потерялся.

На фото видно, что напуганное животное уже некоторое время находится на улице – его белая шерсть начала сереть.

Как шиншилка оказалась на улице – неизвестно, некоторые из комментирующих предполагают, что он вряд ли мог сам убежать. Другие отмечают, что дети могли вынести ее на улицу, чтобы поиграть, и нечаянно потерять.

Участники обсуждения также предложили собственную помощь и приютить животное у себя.

Автор ищет владельца и просит сообщить по номеру, если это ваш домашний любимец ненароком сбежал из дома – 0504149739.

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