В Днепре перевернулся легковой автомобиль

Надеемся, что никто не пострадал.

В Днепре на ул. Космонавтов произошла авария, в результате которой перевернулся на крышу автомобиль. Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Пока неизвестно, есть ли погибшие и пострадавшие.

Полиция и спасатели на месте. На данный момент это вся информация.

Источник видео: телеграм-канал «Днепр Оперативный».

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