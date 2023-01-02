В Днепре патрульные отвели домой бабушку, потерявшуюся в новогодний вечер

В Днепре патрульные отвели домой потерявшуюся перед Новым годом пенсионерку.

Как рассказали днепровские патрульные, перед Новым годом они встретили потерявшуюся пожилую женщину. Бабушка рассказала полицейским, что вышла на прогулку, но потом не смогла найти дорогу домой.

Я вышла из дома на прогулку в 15:00, но заблудилась и не могу найти дорогу домой», — рассказала пожилая женщина полицейским, которых встретила 31 декабря в 22:30 в Самарском районе.

Полицейские через несколько минут нашли номер дочери пенсионерки и узнали ее адрес. Женщина по телефону подтвердила, что ищет свою мать, которая еще днем вышла прогуляться и до сих пор не вернулась.

Патрульные доставили старушку к месту жительства. Последняя не нуждалась в медицинской помощи, поэтому ее передали дочери.

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