В Днепре патрульные отвели домой бабушку, потерявшуюся в новогодний вечер

Как рассказали днепровские патрульные, перед Новым годом они встретили потерявшуюся пожилую женщину. Бабушка рассказала полицейским, что вышла на прогулку, но потом не смогла найти дорогу домой.
Я вышла из дома на прогулку в 15:00, но заблудилась и не могу найти дорогу домой», — рассказала пожилая женщина полицейским, которых встретила 31 декабря в 22:30 в Самарском районе.
Полицейские через несколько минут нашли номер дочери пенсионерки и узнали ее адрес. Женщина по телефону подтвердила, что ищет свою мать, которая еще днем вышла прогуляться и до сих пор не вернулась.
Патрульные доставили старушку к месту жительства. Последняя не нуждалась в медицинской помощи, поэтому ее передали дочери.
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