В Днепре отпустили под домашний арест водителя, сбившего на Баррикадной двух мужчин

Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии.

Пострадавших в бессознательном состоянии госпитализировали.

Позже патрульные обнаружили предполагаемого нарушителя. Полицейские задержали 54-летнего водителя и вызвали следователя по ДТП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

А теперь стало известно, что через два дня после аварии суд отпустил злоумышленника под домашний арест.

Напомним, ранее мы писали, что на позициях рф в Херсонской области нашли повешенных краснокнижных животных.

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