В Днепре отпустили под домашний арест водителя, сбившего на Баррикадной двух мужчин

Пострадавших в бессознательном состоянии госпитализировали.
Позже патрульные обнаружили предполагаемого нарушителя. Полицейские задержали 54-летнего водителя и вызвали следователя по ДТП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
А теперь стало известно, что через два дня после аварии суд отпустил злоумышленника под домашний арест.
Напомним, ранее мы писали, что на позициях рф в Херсонской области нашли повешенных краснокнижных животных.
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