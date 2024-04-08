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  • В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: детали

В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: детали

Сегодня 15:42
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В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.

Новости Днепра про В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: детали

В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что прокуроры доказали, что командир взвода похитил вверенное ему военное имущество, а именно бинокуляр ночного видения Archer NVGA-15, который позже продал. В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Мариупольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона офицер Нацгвардии признан виновным в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Суд решил назначить обвиняемому основное наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, а именно сроком на два года. Кроме того, вместо наказания в виде лишения свободы суд решил назначить мужчине наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 2 года с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения офицера. Согласно приговору суда и обвинительному акту убытки возмещены в ходе досудебного следствия в полном объеме, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров.

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Новости Днепра про В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: деталиРусский

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