В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях

В Днепре пройдут масштабные соревнования.

В городе 18 августа пройдут одновременно соревнования по акватлону, плаванию и бегу. Спортсмены в возрасте от 13 лет могут принять участие как в одном виде спорта, так и во всех.

Об этом сообщили организаторы соревнований на сайте бегового клуба «StartDnipro».

Дистанции:

Акватлон:

от 18 лет – 1 000 метров плавания и 5 километров бега;

от 13 до 18 лет – 500 метров плавания и 2,5 километра бега.

от 18 лет – 1 000 метров плавания и 5 километров бега; от 13 до 18 лет – 500 метров плавания и 2,5 километра бега. Плавание

с 18 лет — 3000 метров;

от 13 до 17 лет – 500 метров.

с 18 лет — 3000 метров; от 13 до 17 лет – 500 метров. Бег:

от 16 лет — 5 километров;

от 13-16 лет – 2,5 километра.

“Плавание: у дистанции проложен в акватории прибрежной зоны реки Днепр в пределах города, старт и финиш на территории водно-спортивного комбината Днепровского городского совета. Бег: пешеходная часть Набережной Победы города Днепр”, – сообщают организаторы.

Чтобы получить стартовый номер для участия в соревнованиях нужно иметь документ, удостоверяющий личность и распечатанное и заполненное письмо-отказ от ответственности, которое автоматически было отправлено на электронную почту спортсмена при регистрации.

Выдача номеров пройдет на арене соревнований в день старта, 18 августа. С 7:00 до 7:45 для участников соревнований по акватлону и плаванию и с 8:30 до 9:15 для участников соревнований по бегу.

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