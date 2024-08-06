В Днепре организуют большой заплыв на реке: как принять участие в соревнованиях

В городе 18 августа пройдут одновременно соревнования по акватлону, плаванию и бегу. Спортсмены в возрасте от 13 лет могут принять участие как в одном виде спорта, так и во всех.
Об этом сообщили организаторы соревнований на сайте бегового клуба «StartDnipro».
Дистанции:
“Плавание: у дистанции проложен в акватории прибрежной зоны реки Днепр в пределах города, старт и финиш на территории водно-спортивного комбината Днепровского городского совета. Бег: пешеходная часть Набережной Победы города Днепр”, – сообщают организаторы.
Чтобы получить стартовый номер для участия в соревнованиях нужно иметь документ, удостоверяющий личность и распечатанное и заполненное письмо-отказ от ответственности, которое автоматически было отправлено на электронную почту спортсмена при регистрации.
Выдача номеров пройдет на арене соревнований в день старта, 18 августа. С 7:00 до 7:45 для участников соревнований по акватлону и плаванию и с 8:30 до 9:15 для участников соревнований по бегу.
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