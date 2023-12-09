В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Днепрянин долго нецензурно высказывался в адрес жены, унижал и запугивал ее.

Работники отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции неоднократно составляли админпротоколы, но мужчина никак на это не реагировал.

Сейчас в отношении правонарушителя следователи открыли уголовное производство и объявили обидчику подозрение по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: