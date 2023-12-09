В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Днепрянин долго нецензурно высказывался в адрес жены, унижал и запугивал ее.
Работники отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции неоднократно составляли админпротоколы, но мужчина никак на это не реагировал.
Сейчас в отношении правонарушителя следователи открыли уголовное производство и объявили обидчику подозрение по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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