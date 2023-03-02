В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

Согласно прогнозам синоптиков, безоблачным небо в Днепре будет утром — день и вечер ожидаются облачными. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали ракетой…

Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах. просмотров

Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм. просмотров

Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу вооруженных мужчин. просмотров

Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от полиции под чужим именем. 1 просмотров

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения. просмотров

Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт В Днепре, как и в Украине продолжается мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года. Мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в армию даже при отсутствии боевого опыта. Стало известно, сколько длится подготовка военнообязанных перед отправкой на фронт. просмотров