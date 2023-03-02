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В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

Согласно прогнозам синоптиков, безоблачным небо в Днепре будет утром — день и вечер ожидаются облачными. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 2 марта:

  • Перистые облака с запада – к дождю.
  • Если утром туман, то май будет холодным.
  • Какая погода в этот день, таким будет лето.
  • Вороны в лужах купаются – к теплу;
  • Яркий месяц – к хорошему урожаю;
  • Дождь – к обилию хлеба и льна.

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