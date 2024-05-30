В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»

На днях в патрульным позвонил несовершеннолетний парень. Он сообщил, что видит под своими окнами людей, которые или раскладывают «закладки» или ищут спрятанные пакетики с наркотическими веществами. Правоохранители отправились по указанному адресу, чтобы проверить информацию.
Приехав к дому, описанному юношей, патрульные увидели мужчину, на которого указал подросток. Во время поверхностной проверки у указанного гражданина была обнаружена пластиковая коробка, в которой находились два свертка. По словам горожанина, у них лежит амфетамин.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую слип-пакеты с кристаллическим веществом, похожим на наркотическую. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Спасибо неравнодушному гражданину за помощь в противодействии наркопреступности, — говорится в сообщении.
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