В Днепре на Любарского трамвай въехал в грузовик

Сегодня вечером на улице Любарского произошло ДТП. Там трамвай въехал в грузовик. В настоящее время информации о пострадавших нет. Об этом сообщают в местном тг-канале «ХДніпро».

На данный момент все обстоятельства выясняются.

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