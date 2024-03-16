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В Днепре на Любарского трамвай въехал в грузовик

Сегодня 21:41
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На данный момент все обстоятельства выясняются.

Новости Днепра про В Днепре на Любарского трамвай въехал в грузовик

Сегодня вечером на улице Любарского произошло ДТП. Там трамвай въехал в грузовик. В настоящее время информации о пострадавших нет. Об этом сообщают в местном тг-канале «ХДніпро».

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