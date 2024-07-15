В Днепре на Курином озере поселился редкий хищник, занесенный в Красную Книгу (ФОТО)

В Днепре поселилось животное, занесенное в Красную Книгу.

В Facebook-сообществе «Левобережный 3|Днепр» местная жительница опубликовала фото необычного животного, похожего на хорька, однако отличающегося от него по цвету.

Животное имеет необычную окраску – сочетание черных, желтых, белых полос и пятен, чего нельзя увидеть на хоре.

Всем мирного дня! Хочу поделиться фото интересного маленького зверька, которого мы встретили на берегу нашего Куриного озера! … Зверь- длинный и приземистый, а мордашка просто игрушечная! — пишет автор.

Оказывается, что это животное на фото — перегузник, занесенный в Красную книгу Украины. Относится к ряду хищных класса млекопитающие.

Согласно данным, указанным на официальном портале Красной Книги Украины, природоохранный статус вида: редкий.

В Украине этого хищника чаще можно увидеть на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Обычно обитает в степи, реже – в кустарниках, долинах рек и окрестностях лесных массивов лесостепи.

В Украине проживает около 100 особей. Трансформация целинных степей в агроценозы, а также повсеместное исчезновение сусликов и слепых — основных жертв хищника, — отмечается в Красной Книге.

Действительно перегузница похожа на лесного хорька, однако имеет меньший размер и пестрый цвет меха.

Известно, что перегузник занесен в Бернскую конвенцию как вид, подлежащий особой охране.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с длинными пальцами.

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