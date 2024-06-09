В Днепре на блокпосту поселился кот

Об этом сообщила представитель управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко в соцсетях.
Друзья, возле нашего управления, на блок-посту, уже три дня вместе с патрульными несет службу вот этот четырехлапый. Пришел сам, повестку тцк не вручали, у Котика есть ошейник. Он явно домашний, — говорится в сообщении пресс-секретаря патрульной полиции.
Правоохранители все эти дни подкармливают пушистику, но желают найти его бывших хозяев.
В комментариях люди считают, что кот просто решил работать вместе с милицией.
Людмила Копыленко напоминает, что на блокпосте может быть опасно и призывает владельцев прийти за своим домашним любимцем.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре домой вернулась собачка, путешествовавшая на автобусе.
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