В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

В ночь с 5 на 6 ноября в полицию Днепра поступило сообщение о двух сбитых мужчинах в центре города. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.
Согласно информации ГУНП, на улице Баррикадной водитель автомобиля Mercedes намеренно сбил 30-летнего и 32-летнего мужчину из-за возникшего между ними конфликта.
После совершенного преступления водитель авто скрылся.
Пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, а 54-летний местный житель, на них наехавший — задержан.
По предварительной информации, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили преступнику о подозрении в покушении на убийство двух человек.Елизавета Бельмас
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