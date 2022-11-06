В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра произошел инцидент с пострадавшими.

В ночь с 5 на 6 ноября в полицию Днепра поступило сообщение о двух сбитых мужчинах в центре города. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.

Согласно информации ГУНП, на улице Баррикадной водитель автомобиля Mercedes намеренно сбил 30-летнего и 32-летнего мужчину из-за возникшего между ними конфликта.

После совершенного преступления водитель авто скрылся.

Пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, а 54-летний местный житель, на них наехавший — задержан.

По предварительной информации, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили преступнику о подозрении в покушении на убийство двух человек.

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