Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

Сегодня 16:35
просмотров

В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра произошел инцидент с пострадавшими.

В ночь с 5 на 6 ноября в полицию Днепра поступило сообщение о двух сбитых мужчинах в центре города. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.

Согласно информации ГУНП, на улице Баррикадной водитель автомобиля Mercedes намеренно сбил 30-летнего и 32-летнего мужчину из-за возникшего между ними конфликта.

После совершенного преступления водитель авто скрылся.

Пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, а 54-летний местный житель, на них наехавший — задержан.

По предварительной информации, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили преступнику о подозрении в покушении на убийство двух человек.

Новости Днепра про В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

#image_title

Новости Днепра про В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

#image_title

Новости Днепра про В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Доставайте теплые вещи: сегодня днепрян ждет прохладная погода
    Новости Днепра
    04.11.2022 06:15
    Доставайте теплые вещи: сегодня днепрян ждет прохладная погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь
    Новости Днепра
    03.11.2022 06:15
    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Последние новости

    В Кривом Роге на ходу загорелся грузовик
    В Кривом Роге на ходу загорелся грузовик

    Сегодня, 6 ноября, в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль.

    Сегодня 14:35
    просмотров
    В днепровских АТБ продают продукты из россии: что именно
    В днепровских АТБ продают продукты из россии: что именно

    В Днепре в одном из магазинов сети АТБ увидели неприятную находку.

    Сегодня 13:01
    просмотров
    С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится
    С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

    В Украине с 14 декабря изменятся правила получения водительских удостоверений и документов регистрации транспортных средств.

    Сегодня 11:37
    просмотров
    С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину
    С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

    Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации на Днепропетровщине на 6 ноября.

    Сегодня 09:01
    просмотров
    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков
    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)
    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

    Вчера 20:49
    просмотров
    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)
    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

    Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.

    Вчера 20:20
    просмотров
    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня
    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

    В центре Днепра трое неизвестных избили парня.

    Вчера 19:51
    просмотров
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

    В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

    Вчера 19:29
    0
    просмотров
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Вчера 19:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх