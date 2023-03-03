В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции

2 марта на улице Байкальской нашли обгоревшее тело мужчины. Вызов на линию «102» поступил в 6:50.
Труп лежал возле стены временного сооружения в остатках костра.
Мы обратились за комментарием в полицию. Как нам сообщили, на теле не обнаружены телесные повреждения. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.
Предварительная правовая квалификация – несчастный случай.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области трактор случайно переехал дворника.
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