В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции

На теле не обнаружены телесные повреждения.

2 марта на улице Байкальской нашли обгоревшее тело мужчины. Вызов на линию «102» поступил в 6:50.

Труп лежал возле стены временного сооружения в остатках костра.

Мы обратились за комментарием в полицию. Как нам сообщили, на теле не обнаружены телесные повреждения. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Предварительная правовая квалификация – несчастный случай.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области трактор случайно переехал дворника.

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