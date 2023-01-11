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В Днепре мужчины незаконно нарубили целый грузовик древесины

Сегодня 11:47
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В Днепре патрульные задержали "лесорубов", напылявших грузовик древесины.

Новости Днепра про В Днепре мужчины незаконно нарубили целый грузовик древесины

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

Отмечается, что к патрульным обратились местные жители, которые заметили неизвестных мужчин с бензопилами, спилившими деревья в лесополосе на Криворожском шоссе. Рядом стояли автомобили набитые свежеспиленной древесиной.

Подобный случай произошел вблизи поселка Лобойковка. Патрульные заметили грузовик, набитый древесиной. Рядом с автомобилем находились трое мужчин. Они не могли объяснить патрульным, откуда взяли древесину и при себе у них не было разрешительных документов.

Всех подозревают в незаконной вырубке деревьев. На место происшествия вызвали следователей.

Новости Днепра про В Днепре мужчины незаконно нарубили целый грузовик древесины

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