В Днепре мужчина украл бензопилу у коммунальщиков: подробности от полиции

Злоумышленника оперативно разыскали!

Вчера, 18 марта, на спецлинию «102» обратились коммунальщики. Они сообщили, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный украл у них бензопилу.

На место оперативно прибыли патрульные. Заявитель — работник КП — сообщил, что он с коллегами работали во дворе — опиливали и измельчали ветки. В этот момент неизвестный прохожий схватил бензопилу, стоявшую возле трактора, и побежал в подъезд одного из домов.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, в какой квартире живет предполагаемый злоумышленник. Мужчина сначала не открывал дверь и угрожал правоохранителям. Когда же вышел к ним, то вел себя агрессивно. Патрульные увидели внутри жилья бензопилу бригады и задержали гражданина, применив физическую силу и наручники. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 13-летний мальчик пытался похитить сладости из магазина: ломом выломал дверь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: