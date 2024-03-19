В Днепре мужчина украл бензопилу у коммунальщиков: подробности от полиции

Вчера, 18 марта, на спецлинию «102» обратились коммунальщики. Они сообщили, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный украл у них бензопилу.
На место оперативно прибыли патрульные. Заявитель — работник КП — сообщил, что он с коллегами работали во дворе — опиливали и измельчали ветки. В этот момент неизвестный прохожий схватил бензопилу, стоявшую возле трактора, и побежал в подъезд одного из домов.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, в какой квартире живет предполагаемый злоумышленник. Мужчина сначала не открывал дверь и угрожал правоохранителям. Когда же вышел к ним, то вел себя агрессивно. Патрульные увидели внутри жилья бензопилу бригады и задержали гражданина, применив физическую силу и наручники. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 13-летний мальчик пытался похитить сладости из магазина: ломом выломал дверь.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.
Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".
Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили…
В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.
В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.
Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили его почти 100 лет назад. До этого на его месте была Тюремная площадь и находилась окраина города.
В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.
В Днепре разоблачили экс-чинновницу Госпотребслужбы, которая брала взятки из подчиненных.
Ранее центр Днепра был застроен небольшими одно и двухэтажными домами. В них жили предприниматели средней руки, рабочие и можно было арендовать внаем дешевую комнату.
11 участников преступной организации будут судить!
В Днепропетровской области могут проверять рынки.
В Днепре появился "мимишный" автобус.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!