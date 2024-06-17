В Днепре можно торжественно жениться в ТРЦ: адреса

В городе есть несколько локаций, где можно не только удобно, но и торжественно оформить брак. Находятся они в торгово-развлекательных центрах. Для проведения церемоний там обустроили специальное место: праздничные арки с цветами.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, регистрацию брака можно провести по следующим адресам:
Какие документы нужны жениху и невесте, чтобы зарегистрировать брак
Следует отметить, что перед регистрацией брака желающим создать семью нужно подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.
«По состоянию на 14 июня в управлении регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 149 браков, из них: в Левобережном – 78, в Правобережном – 46 и в Центральном – 25», — рассказала главная специалистка отдела регистрации актов гражданского состояния «Левобережный» управления регистрации актов гражданского состояния департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Ольга Мазанова.
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