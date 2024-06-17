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В Днепре можно торжественно жениться в ТРЦ: адреса

Сегодня 12:39
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В Днепре во время войны продолжают создавать новые семьи.

Новости Днепра про В Днепре можно торжественно жениться в ТРЦ: адреса

В городе есть несколько локаций, где можно не только удобно, но и торжественно оформить брак. Находятся они в торгово-развлекательных центрах. Для проведения церемоний там обустроили специальное место: праздничные арки с цветами.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, регистрацию брака можно провести по следующим адресам:

  • просп. Слобожанский, 31-Д, ТЦ «Наша Правда» (Отдел «Левобережный»);
  • ул. Марии Кюри, 5, ТРЦ «Neo plaza» (Отдел «Правобережный»);
  • ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ «Караван» (Отдел «Левобережный»).

Какие документы нужны жениху и невесте, чтобы зарегистрировать брак

  • паспорт или паспортный документ и РНОКПП (ред. – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака (при наличии);
  • военно-учетные документы (при наличии);
  • если жениху или невесте согласно Семейному кодексу Украины снижен брачный возраст, то предъявляется решение суда о предоставлении права на брак.

Следует отметить, что перед регистрацией брака желающим создать семью нужно подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

«По состоянию на 14 июня в управлении регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 149 браков, из них: в Левобережном – 78, в Правобережном – 46 и в Центральном – 25», — рассказала главная специалистка отдела регистрации актов гражданского состояния «Левобережный» управления регистрации актов гражданского состояния департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Ольга Мазанова.

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