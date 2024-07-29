В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)

В Днепре молодежь придумала необычные развлечения.

Недавно молодые люди похожие на подростков гуляли по туннелю, расположенному под городом. Видео выложили в сеть «Тикток».

На нем горожане танцуют и выглядывают из ливневки, расположенной на Кёльнском бульваре.

В комментариях под видео другие пользователи изъявили желание также прогуляться под Днепром. Им ответили, что нужно написать в частные сообщения, чтобы воспользоваться такой возможностью. Это доказывает тот факт, что прогуливающаяся под городом молодежь не впервые.

Такие развлечения не безопасны. Ведь часто подземки затапливают, а на голову может упасть тяжелый предмет. Также там нет связи и не работает интернет, поэтому в случае чрезвычайной ситуации вызвать кого-то на помощь будет трудно.

В профиле, где разместили видео, есть много видео, где «блоггеры» лазают не только по подземкам Днепра. Они посещают днепровское метро, ​​разрушенные от обстрелов здания, заброшки и крыши.

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