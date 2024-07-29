Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)

Сегодня 12:45
просмотров

В Днепре молодежь придумала необычные развлечения.

Новости Днепра про В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)

Недавно молодые люди похожие на подростков гуляли по туннелю, расположенному под городом. Видео выложили в сеть «Тикток».

На нем горожане танцуют и выглядывают из ливневки, расположенной на Кёльнском бульваре.

В комментариях под видео другие пользователи изъявили желание также прогуляться под Днепром. Им ответили, что нужно написать в частные сообщения, чтобы воспользоваться такой возможностью. Это доказывает тот факт, что прогуливающаяся под городом молодежь не впервые.

Такие развлечения не безопасны. Ведь часто подземки затапливают, а на голову может упасть тяжелый предмет. Также там нет связи и не работает интернет, поэтому в случае чрезвычайной ситуации вызвать кого-то на помощь будет трудно.

В профиле, где разместили видео, есть много видео, где «блоггеры» лазают не только по подземкам Днепра. Они посещают днепровское метро, ​​разрушенные от обстрелов здания, заброшки и крыши.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)Українська Новости Днепра про В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название
    Новости Днепра
    Сегодня 13:40
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название

    В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.

    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин
    Новости Днепра
    Сегодня 13:30
    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин

    Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.

    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа
    Новости Днепра
    Сегодня 12:51
    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа

    Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха…

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого горели автомобили: что говорят в полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:58
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого горели автомобили: что говорят в полиции

    В полиции предоставили дополнительную информацию.

    Последние новости

    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название

    В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.

    Сегодня 13:40
    4
    просмотров
    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин
    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин

    Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.

    Сегодня 13:30
    1
    просмотров
    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа
    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа

    Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха горожан. История острова очень богата на разные события. В разные годы тут был монастырь, казаки хранили свою казну, остров служили опорой разрушенного во время войны моста, а еще тут долгое…

    Сегодня 12:51
    1
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого горели автомобили: что говорят в полиции
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого горели автомобили: что говорят в полиции

    В полиции предоставили дополнительную информацию.

    Сегодня 11:58
    4
    просмотров
    В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)
    В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)

    В Днепре на Монастырском острове высадили лавандовую аллею.

    Сегодня 11:44
    2
    просмотров
    В Днепре возле Монастырского острова образовалась большая пробка
    В Днепре возле Монастырского острова образовалась большая пробка

    Усложнено движение у Монастырского острова.

    Сегодня 10:51
    2
    просмотров
    В Днепре 29 июля света будет еще больше: изменения в графиках отключений
    В Днепре 29 июля света будет еще больше: изменения в графиках отключений

    Хорошие новости от ДТЭК.

    Сегодня 10:36
    4
    просмотров
    За сутки возникло 74 пожара в экосистемах Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности
    За сутки возникло 74 пожара в экосистемах Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

    В Днепре и области сохраняется чрезвычайный уровень опасности.

    Сегодня 10:16
    1
    просмотров
    В Днепре 29 июля некоторые троллейбусы будут временно курсировать с изменениями: детали
    В Днепре 29 июля некоторые троллейбусы будут временно курсировать с изменениями: детали

    Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

    Сегодня 09:41
    5
    просмотров
    Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы Защитников
    Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы Защитников

    Неизвестные продолжают издеваться над могилами военных.

    Сегодня 09:16
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх