В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)

Недавно молодые люди похожие на подростков гуляли по туннелю, расположенному под городом. Видео выложили в сеть «Тикток».
На нем горожане танцуют и выглядывают из ливневки, расположенной на Кёльнском бульваре.
В комментариях под видео другие пользователи изъявили желание также прогуляться под Днепром. Им ответили, что нужно написать в частные сообщения, чтобы воспользоваться такой возможностью. Это доказывает тот факт, что прогуливающаяся под городом молодежь не впервые.
Такие развлечения не безопасны. Ведь часто подземки затапливают, а на голову может упасть тяжелый предмет. Также там нет связи и не работает интернет, поэтому в случае чрезвычайной ситуации вызвать кого-то на помощь будет трудно.
В профиле, где разместили видео, есть много видео, где «блоггеры» лазают не только по подземкам Днепра. Они посещают днепровское метро, разрушенные от обстрелов здания, заброшки и крыши.
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