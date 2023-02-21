В Днепре дедушка не мог вернуться домой, потому что у него на улице сломалась инвалидная коляска

По словам патрульных, к ним обратились неравнодушные днепряне, увидевшие дедушку в беспомощном состоянии.
Приехав на место инцидента, инспекторы выяснили, что дедушка передвигается на инвалидной коляске, но по дороге в магазин кресло сломалось. Мужчина рассказал, что живет в специализированном заведении.
Полицейские на авто отвезли мужчину в место, где он живет и передали сотрудникам заведения. В медицинской помощи дедушка не нуждался.
Друзья, заботьтесь о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости вызывайте полицию! – написали патрульные.
Напомним, сегодня утром заметили мужчину, который дрейфовал на льдине посреди реки. К нему приехали патрульные, которые убедились, что ему не нужна помощь. Инспекторы предупредили рыбаков о том, что сейчас началась оттепель и выходить на лед опасно.
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