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В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 23 февраля: 

  • Ясный месяц на небе предвещает грозовые дожди летом.
  • Если стая ворон села на макушки деревьев, то скоро выпадет много снега.
  • Если сегодня началась метель — она продлится недолго.

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