В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

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